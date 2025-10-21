السيد: زيارتي اليوم لهيكل كانت لبحث تعزيز التعاون بين الجيش ووزارة الشؤون الاجتماعية

Advertisement

كتبت وزيرة ، ، عبر حسابها على منصة "إكس": "سعدت اليوم بزيارة العماد ، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون بين ووزارة الشؤون الاجتماعية في عدد من المجالات المشتركة.واستعرضنا خلال اللقاء برامج الوزارة ومشاريعها الحالية، وتحدثنا عن الوضع في عامةً، ولا سيما في الجنوب، وعن أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين المؤسستين.كما أكدنا على العمل سويًا من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق .وفي الختام، توجّهنا بالشكر إلى الجيش اللبناني، حامي الوطن وسيادته، على تضحياته وجهوده الدائمة في خدمة لبنان واللبنانيين".