شرطة بلدية طرابلس تزيل تعديات على الأملاك العامة في عدة مناطق

استكملت شرطة بلدية حملتها الميدانية، لإزالة المخالفات والعوائق عن الأملاك العامة في عدد من مناطق المدينة، شملت: الرفاعية – أبي سمراء (ساحة سعدون، محيط حديقة الأطفال، شارع الحاووظ، ودوار ناجي).وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على النظام العام وتنظيم الفضاء العام، وتحسين حركة السير والمشهد الحضري في المدينة.وأكدت البلدية "استمرار هذه الحملات في مختلف الأحياء، حرصًا على جعل المدينة أكثر تنظيمًا ونظافة وجمالًا"..