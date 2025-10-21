44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا

Advertisement

عقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس في القصر الجمهوريّ، لبحث جدول أعمال من 44 بنداً لا يتضمن مشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب، وابرزالبنوده:البند 20 تعيينات مختلفة. وتردد انهاقد تشمل تعيين مديرعام الموارد المائية ومديرعام .-طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون الإصلاح المصرفي.- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على منح إتفاقية إستكشاف وإنتاج في الرقعة رقم8 في المياه البحرية .- عرض مشروع الإتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - القبرصية.- إقتراح قانون يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع.- إقتراح قانون يرمي إلى تعديل ولاية حاكم .- عرض وزارة البيئة إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة في والمتن.- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على المقدم من قبل مؤسسة البترول الكويتية للتجارة بصفتها ممثلة لدولة الكويت يتعلق بتوريد كمية من مادة أويل لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء على سبيل التسوية.- إقتراح قانون يرمي إلى تحديد الفائدة القانونية على القروض المصرفية بمعدل ٢بالمئة.اضافة الى امور وزارية اجرائية وطلبات من الوزارات لصرف اعتمادات وتنفيذ اشغال وقبول هبات وتوقيع اتفاقيات والمشاركة واجتماعات تعقد في الخارج على نفقة الإدارة أو على حساب الجهة الداعية.وكتبت" نداء الوطن": فيما لن تُطرح مسألة التفاوض في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، يُتوقع أن يتطرق إليها الرئيس جوزاف عون في مستهل الجلسة بشكل عام، في ظل الحاجة إلى مزيد من المشاورات، والاطلاع على الموقفين والأميركي، لتحديد اتجاهات المرحلة المقبلة.