لبنان

عبدالله يدعم إضراب القطاع العام والتحركات التحذيرية

Lebanon 24
22-10-2025 | 00:49
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "أعلن التضامن مع موقف رابطة موظفي الادارة العامة في اضرابهم التحذيري ليوم الخميس المقبل، كما أعلن تضامني مع كل القطاع العام، بكل تصنيفاته وفئاته مهما كانت التسميات، العاملين والمتقاعدين منهم، اما آن الأوان لانصافهم بعد طول معاناة؟"
لقاء "العاملين في القطاع العام".. يدعم التحرك التحذيري الخميس
lebanon 24
22/10/2025 11:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب جزئي للقطاع العام الخميس وانقسام داخل" الروابط"
lebanon 24
22/10/2025 11:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط القطاع العام: اتّفقنا على خطّة طريق للقيام بتحرّك مشترك
lebanon 24
22/10/2025 11:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعم آليات تنفيذ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية
lebanon 24
22/10/2025 11:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24

