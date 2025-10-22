صباح اليوم.. إليكم حال الطرقات

Advertisement

أشارت المروري، اليوم الأربعاء، الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه وكثيفة باتجاه انفاق ، وكثيفة من خلدة باتجاه ".وأكدت "أن حركة المرور كثيفة على اوتستراد المتن السريع باتجاه ".وأضافت "أن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد باتجاه الكولا وصولا الى نفق ".