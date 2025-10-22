Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات تُسمع في الجنوب.. هذا مصدرها

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:34
Doc-P-1432493-638967225632274250.jpg
Doc-P-1432493-638967225632274250.jpg photos 0
أفادت معلومات بأن "الاصوات التي تسمع في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ناجمة عن تفجيرات تقوم بها قوات اليونيفيل بالقرب من موقع الجيش اللبناني في منطقة الشلالة عند أطراف المحافر".
الجيش اللبناني

قضاء بنت جبيل

بنت جبيل

لبنان

جبيل

طراف

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24