لبنان

هذا ما قرَّره محيطون بفضل شاكر

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:41
تمتنع أطرافٌ مقرّبة من الفنان فضل شاكر عن الإدلاء بأي تفاصيل تخصّ ملفه القضائي وتطوراته، إذ رفضت الجهات المخولة التصريح، الحديث عن أي أمرٍ جلسة شاكر أمام محكمة الجنايات في بيروت والتي بدأت صباح اليوم الأربعاء، لإجراء استجواب تمهيدي معه بشأن ملفه المُرتبط بأحداث عبرا عام 2013.
وتوقّعت مصادر حقوقيّة أن يأخذ مسار التحقيقات وقتاً حتى مطلع العام المقبل، لاسيما أنَّ قضية شاكر تتضمن أكثر من ملف، فيما التركيز ينصبّ حالياً على مسألة ملف معركة عبرا وما إذا كان شاكر فعلياً قد شارك فيها  أم لا.
 

المصادر قالت إنه لم تحصل أي مواجهة بين شاكر وأحد في الملف، مشيرة إلى أن هذا الأمر لن يحصل قبل بدء المحاكمات.

المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

محكمة الجنايات

صباح اليوم

أحداث عبرا

حكمت ال

بيروت

التركي

الترك

خاص "لبنان 24"

