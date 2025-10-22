هذا ما قرَّره محيطون بفضل شاكر

تمتنع أطرافٌ مقرّبة من الفنان عن الإدلاء بأي تفاصيل تخصّ ملفه القضائي وتطوراته، إذ رفضت الجهات المخولة التصريح، الحديث عن أي أمرٍ جلسة شاكر أمام في والتي بدأت الأربعاء، لإجراء استجواب تمهيدي معه بشأن ملفه المُرتبط بأحداث عام 2013.

وتوقّعت مصادر حقوقيّة أن يأخذ مسار التحقيقات وقتاً حتى مطلع العام المقبل، لاسيما أنَّ قضية شاكر تتضمن أكثر من ملف، فيما التركيز ينصبّ حالياً على مسألة ملف معركة عبرا وما إذا كان شاكر فعلياً قد شارك فيها أم لا.