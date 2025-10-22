Advertisement

لبنان

في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1432506-638967245391660392.jpeg
Doc-P-1432506-638967245391660392.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن جهاز مكافحة التهريب فيها نفّذ عمليات دهم في مناطق برجا وسبلين والصرفند في إطار "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".
Advertisement
وأوضحت "الريجي" أن المداهمات "أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والتنباك الاصفهاني بالإضافة الى السجائر الالكترونية المهرّبة".  
وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
في بعلبك وقب الياس.. "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
lebanon 24
22/10/2025 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر
lebanon 24
22/10/2025 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة.. هذا ما أعلنته "الريجي"
lebanon 24
22/10/2025 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في الضاحية.. مصنوعات تبغية مهرّبة وعمليات دهم
lebanon 24
22/10/2025 11:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

القضاء ا

الصرفند

الريجي

القضاء

لبنان

سبلين

برجا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:20 | 2025-10-22
04:38 | 2025-10-22
04:33 | 2025-10-22
04:31 | 2025-10-22
04:30 | 2025-10-22
04:26 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24