في برجا وسبلين والصرفند... "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " أن جهاز مكافحة التهريب فيها نفّذ عمليات دهم في مناطق وسبلين والصرفند في إطار "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة".وأوضحت "الريجي" أن المداهمات "أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والتنباك الاصفهاني بالإضافة الى السجائر الالكترونية المهرّبة".وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.