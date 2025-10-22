Advertisement

لبنان

تنبيه من ''الأمن''.. توقيف عصابة نصب تستدرج ضحايا بـ"دولارات مجمدة"

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:08
A-
A+

Doc-P-1432507-638967247899198928.jpg
Doc-P-1432507-638967247899198928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السرقة والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تعرّض عدد من المواطنين لعمليات سرقة بطريقة احتيالية ينفّذها مجهولون يقومون باستدراج ضحاياهم، من خلال إيهامهم بأنه لديهم “دولارات مجمّدة” للبيع. وعند التقائهم بالضحية، يسرقون أموالها بطريقة احتيالية ويتوارون عن الأنظار.
Advertisement

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطَيْن بالعمليات المذكورة، وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويتيهما، وهما كل من:
ب. د. (مواليد عام 1999، لبناني) بحقّه /11/ مذكرة عدلية بجرائم سلب بقوة السلاح، وسرقة، وتأليف عصابة خطف، ونصب واحتيال، وأسلحة وإطلاق نار
م. د. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا تعاطي مخدرات، وترويج عملة مزيّفة.
بتاريخ 30-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بكمينٍ في محلّة ضهر الوحش، على متن سيّارة نوع نيسان لون كحلي، تم ضبطها. بتفتيشهما والسّيّارة، تم ضبط مسدّس حربي مع ممشط و/14/ طلقة نارية، وبطاقة ذاكرة USB، ومستندات وأوراق شخصيّة، وسلسال عدد /2/، وخاتم عدد/3/، “بلاك” عدد/2/، وقلادة، وساعة يد، مبلغ مالي، و/3/ هواتف خلويّة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عمليّات السّرقة المذكورة، بطريقة احتياليّة، ومنها: عمليّة بتاريخ 2025-07-05، حين أقدما على سرقة مبلغ مالي قدره /3،500/ دولار اميركي بطريقة احتياليّة داخل محلّ معدّ لتحويل الأموال في عاليه. وأنّهما كانا بصدد تنفيذ عمليّة نصب واحتيال أخرى في محلّة ضهر الوحش، ولكن توقيفهما حال دون ذلك.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

تنبيه: تُذكّر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المواطنين أنّه لا وجود لما يُسمّى “دولارات مجمّدة” وأنّ هذه العمليّات عبارة عن عمليّات نصب واحتيال، وتحذّر من الوقوع ضحيّة عمليّات مماثلة، وتطلب من المواطنين عدم الانجرار خلف الإعلانات والإغراءات بالربح المادي كونها مجرّد أعمال احتيالية.
مواضيع ذات صلة
استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية بينما يؤيد 39% فقط احتلال غزة
lebanon 24
22/10/2025 11:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير سلامة مثل رئيسي الجمهورية والحكومة في احتفالية جريدة L'Orient-Le jour
lebanon 24
22/10/2025 11:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
احتال على المواطنين بـ"دولارات مجمّدة".. فهل وقعتم ضحية أعماله؟ (صورة)
lebanon 24
22/10/2025 11:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
lebanon 24
22/10/2025 11:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

ادي كو

لبنان

المعن

ما بك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:20 | 2025-10-22
04:38 | 2025-10-22
04:33 | 2025-10-22
04:31 | 2025-10-22
04:30 | 2025-10-22
04:26 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24