لبنان

جلسة استجواب تمهيدية.. فضل شاكر أمام القضاء اللبناني

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:09
خضع الفنّان فضل شاكر لجلسة استجواب تمهيدية أمام القاضي بلال ضناوي في قصر العدل في بيروت، في عدد من المتهم الموجهة اليه، لا سيما تهمة المشاركة في احداث عبرا.
واتخذت القوى الامنية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل في بيروت مع بدء استجواب فضل شاكر.
 
بلال ضناوي

القضاء ا

فضل شاكر

بيروت

لبنان

عبرا

