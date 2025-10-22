28
Advertisement
لبنان
جلسة استجواب تمهيدية.. فضل شاكر أمام القضاء اللبناني
Lebanon 24
22-10-2025
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
خضع الفنّان
فضل شاكر
لجلسة استجواب تمهيدية أمام القاضي
بلال ضناوي
في قصر العدل في
بيروت
، في عدد من المتهم الموجهة اليه، لا سيما تهمة المشاركة في احداث
عبرا
.
Advertisement
واتخذت القوى الامنية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل في بيروت مع بدء استجواب فضل شاكر.
