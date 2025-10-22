رياح ناشطة.. كيف سيكون طقس لبنان؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.-الطقس المتوقع في :الأربعاء:مشمس اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة .الخميس:قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .الجمعة:قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية.السبت:قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة. (الوكالة الوطنية)