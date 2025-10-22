Advertisement

لبنان

رياح ناشطة.. كيف سيكون طقس لبنان؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:50
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  
مشمس اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة .
الخميس:  
قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .
الجمعة:  
قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية.
السبت:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة. (الوكالة الوطنية)
