الرئيس عون يبحث مع نواب سابقين حاجات البقاع التنموية والصحية والبيئية

Advertisement

عرض النواب السابقون وطوني أبو خاطر وعاصم عراجي عرضوا مع رئيس الجمهورية الحاجات الملحّة لأبناء ، وفي مقدّمها تطبيق برنامج رفع التلوّث عن نهر الليطاني ونهر البردوني، واستكمال الأوتوستراد العربي، وإنارة وترشيش - ، وتشغيل مستشفى برّ الياس الحكومي، وتشجيع السياحة في المنطقة بمختلف وجوهها.أطلع رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الطبي والصناعي الدكتور داني فاضل رئيس الجمهورية على واقع زراعة القنّب في ، وعلى الترتيبات الجارية لتنظيم عمل الهيئة بعد تعيين رئيسها وأعضائها.