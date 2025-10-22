Advertisement

لبنان

الرئيس عون يبحث مع نواب سابقين حاجات البقاع التنموية والصحية والبيئية

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:56
A-
A+

Doc-P-1432529-638967276083434318.jpg
Doc-P-1432529-638967276083434318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض النواب السابقون إيلي ماروني وطوني أبو خاطر وعاصم عراجي عرضوا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون الحاجات الملحّة لأبناء البقاع، وفي مقدّمها تطبيق برنامج رفع التلوّث عن نهر الليطاني ونهر البردوني، واستكمال الأوتوستراد العربي، وإنارة طريق ضهر البيدر وترشيش - زحلة، وتشغيل مستشفى برّ الياس الحكومي، وتشجيع السياحة في المنطقة بمختلف وجوهها.
Advertisement
أطلع رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنّب الطبي والصناعي الدكتور داني فاضل رئيس الجمهورية على واقع زراعة القنّب في منطقة البقاع، وعلى الترتيبات الجارية لتنظيم عمل الهيئة بعد تعيين رئيسها وأعضائها.
مواضيع ذات صلة
الخازن ناقش أزمة النفايات هاتفيًا مع عون والحجار: الأولوية هي لتفادي كارثة بيئية وصحية
lebanon 24
22/10/2025 14:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور بحث في حاجات قرى راشيا المائية مع مؤسسة مياه البقاع
lebanon 24
22/10/2025 14:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة
lebanon 24
22/10/2025 14:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مشاريع تنموية وخدمات لمناطق عكار والضنية
lebanon 24
22/10/2025 14:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق ضهر البيدر

منطقة البقاع

ضهر البيدر

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:29 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24