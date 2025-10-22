Advertisement

لبنان

في ذكرى اغتيال داني شمعون.. هذا ما كتبه جبران باسيل

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:57
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على "اكس": "غدرًا، في منزله وبعدما سكتت المدافع إغتيل داني شمعون المقاوم. الغدر بالناس في بيوتهم سمة الذين قتلوا ولم يقاتلوا. واجه داني العقلية الإلغائية ورحل حرًّا مثلما عاش حرًّا."
