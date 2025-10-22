والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله

غيّب الموت، اليوم الأربعاء، والدة النائب السابق والعميد ، السيدة أليدا مطر.

ينقل جثمان الفقيدة من المعونات الجامعي - عند الساعة الـ11.30 صباح الخميس 23 الجاري إلى مار ماما - حبوب - جبيل، حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الـ3 بعد الظهر.



وإثر ذلك، يُنقل جثمان الفقيدة إلى مسقط رأسها شاتين، حيث يُحتفل بصلاة وضع البخور في البشارة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.



تُقبل التعازي يوم الأربعاء 22 الجاري في منزل ولدها سركيس الكائن في اللقلوق، وقبل الدفن لغاية وقت الدفن في ماما - حبوب - جبيل وبعد الدفن في صالون كنيسة سيدة البشاره - شاتين حتى السابعة مساءً ويوم الجمعة 24 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون - انطلياس.