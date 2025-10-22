Advertisement

لبنان

والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:09
غيّب الموت، اليوم الأربعاء، والدة النائب السابق والعميد شامل روكز، السيدة أليدا مطر.
ينقل جثمان الفقيدة من مستشفى سيدة المعونات الجامعي - جبيل عند الساعة الـ11.30 صباح الخميس 23 الجاري إلى كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الـ3 بعد الظهر.
 

وإثر ذلك، يُنقل جثمان الفقيدة إلى مسقط رأسها شاتين، حيث يُحتفل بصلاة وضع البخور في كنيسة سيدة البشارة ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
 

تُقبل التعازي يوم الأربعاء 22 الجاري في منزل ولدها سركيس الكائن في اللقلوق، وقبل الدفن لغاية وقت الدفن في صالون كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل وبعد الدفن في صالون كنيسة سيدة البشاره - شاتين حتى السابعة مساءً ويوم الجمعة 24 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر حتى السادسة مساء في صالون كنيسة مار الياس - انطلياس.
 
 
أسرة "لبنان24" تتقدم من النائب السابق شامل روكز وأفراد عائلته بأحر التعازي، وتسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
