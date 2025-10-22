Advertisement

لبنان

التيار الوطني الحر: تسرب مياه الصرف من مخيمات النازحين إلى الليطاني جريمة بيئية

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:23
A-
A+

Doc-P-1432545-638967291282750433.png
Doc-P-1432545-638967291282750433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن "التيار الوطني الحر" البيان الآتي: 
Advertisement

"يشكّل الكتاب الذي وجّهته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان صرخة وطنية وبيئية مدوّية تعبّر عن واقع خطير لم يعد يحتمل التجاهل أو التسويف.

إنّ ما كشفته المصلحة بالأرقام والوقائع عن تسرب أكثر من مليوني متر مكعب من المياه المبتذلة والنفايات الصلبة من المخيمات العشوائية للنازحين السوريين إلى نهر الليطاني، يُعتبر جريمة بيئية وإنسانية بحقّ اللبنانيين، ويُظهر حجم الخلل الناتج عن استمرار النزوح.

إن هذه المعطيات تؤكد ما حذّر منه التيار مراراً وتكراراً لجهة أن النزوح قضية سيادية تمسّ الأمن المائي والصحي والاجتماعي والسياسي، وتكشف تواطؤ بعض المنظمات غير الحكومية والأحزاب التي تحوّلت أزمة النزوح بالنسبة إليها مصدر تمويل ونفوذ، في تناقض صارخ مع مبادئ الإنسانية والمصلحة الوطنية.

حان الوقت لانتقال السلطة وشركائها الدوليين من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الحلّ الفعلي عبر عودة للنازحين إلى وطنهم، ولا سيما بعدما استعادت سوريا استقرارها النسبي.

في الانتظار، يجدّد التيار دعوته السلطة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى إعادة تقييم آليات الدعم والرقابة ووقف أي ممارسات تضرّ بالبيئة أو تكرّس بقاء النزوح. ويحمّل التيار الكتل النيابية مسؤولية التلكؤ في إقرار قوانين النزوح التي تقدّم بها، وآخرها العودة السريعة خلال ٦ اشهر. 

إن إنقاذ لبنان يبدأ بقرار شجاع يعيد التوازن بين كرامة الإنسان وحقّ الوطن في البقاء".
مواضيع ذات صلة
"الوطني الحر": لمنع عودة النازحين بعد الانتخابات في سوريا
lebanon 24
22/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: الأرز رمزٌ للبنان والحفاظ عليه يمثل مسؤولية وطنية
lebanon 24
22/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان بحث في الأوضاع الوطنية مع التيار الوطني الحر وشخصيات سياسية وقضائية
lebanon 24
22/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر يكرّم شهداءه وموتاه في أستراليا
lebanon 24
22/10/2025 14:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

المفوضية العليا

التيار الوطني

نهر الليطاني

النازحين

الليطاني

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:29 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24