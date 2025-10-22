الكتائب: المغتربون شركاء في الإنقاذ وقوة تغيير حقيقية

Advertisement

عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل، وناقش التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، وأصدر البيان الآتي:1-يؤكد المكتب السياسي أن من حق ، بل من واجبها، أن تبحث في كل المسارات الممكنة لتحصين مصلحة وحماية اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً.ويرى الحزب أن أي تفاوض يجب أن يصبّ في اتجاه إنهاء حالة الحرب وتحقيق استقرار دائم في الجنوب وأمن شامل لكل لبنان، بدءاً بوقف الاعتداءات ، وانسحاب من التلال الخمس، وإعادة الأسرى، وترسيم الحدود البرية.ويشدد المكتب السياسي على أن اعتماد المسار الدبلوماسي في معالجة النزاعات هو جوهر سيادة الدولة لا نقيضها، ويتطلّب لنجاحه حصر السلاح في يد الدولة وحدها.2-يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى البدء في جلستها المقبلة بمناقشة مشروع القانون المحال من والمتعلق بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين ، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره ، بما يضمن حقهم الدستوري في انتخاب كامل نواب المجلس ال 128 من بلدان انتشارهم.وفي هذا السياق، يدعو المكتب السياسي اللبنانيين غير المقيمين إلى التسجيل بكثافة قبل انتهاء المهلة المحددة في العشرين من الشهر المقبل، ويؤكد لهم أن حقهم بالاقتراع مصون بحكم .3-يحثّ المكتب السياسي الحكومة على الإسراع في إنجاز قانون الفجوة المالية، لتكتمل بذلك الورشة الإصلاحية المطلوبة، وتتحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في تمهيد الطريق أمام مجلس النواب لإقرار القوانين الإصلاحية اللازمة، بما يتيح للبنان الدخول في مؤتمر دولي لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية على قاعدة الشفافية والمحاسبة.