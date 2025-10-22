نقابات العمال في الشمال: لإنقاذ طرابلس وإنصاف العاملين

Advertisement

عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في واتحاد نقابات أرباب العمل لقاءً مشتركاً أصدر في ختامه بياناً وقّعه كل من النقيب شادي السيد وأحمد فيصل البقار، أكد فيه المجتمعون ضرورة الإيفاء بالوعود الحكومية تجاه مدينة ، ولا سيما حماية مرفأ طرابلس وتطويره، وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة، واعتماد المدينة عاصمة اقتصادية للبنان الشمالي.وشدد البيان على أهمية دعم معرض رشيد كرامي الدولي كمحور تنموي أساسي، مؤكدين "وضع كل الإمكانات المتاحة في تصرف المؤسسات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب لطرابلس والشمال".كما أعرب المجتمعون عن أملهم في تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه في القليعات، معتبرين أنه رافعة تنموية أساسية للشمال.وفي الشق الاجتماعي، دعا الاتحادان إلى منح العاملين في القطاعين العام والخاص حقوقهم الكاملة، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والتضخم الذي ابتلع زيادات الرواتب السابقة، محمّلين الحكومة الحالية مسؤولية "التقاعس عن دعم موظفي القطاع العام".ورفض المجتمعون الحد الأدنى للأجور الحالي، معتبرين أن تعويضات نهاية الخدمة لا تزال غير إنسانية وغير عادلة. كما استنكروا "عمليات الصرف التعسفي والعشوائي" التي تلجأ إليها بعض المؤسسات التجارية الكبرى، مؤكدين عزمهم على "مواجهة هذه الظاهرة المؤلمة بكل الوسائل القانونية والنقابية".وفي الجانب الاقتصادي، دعوا إلى دعم السياحة في طرابلس والشمال وعدم ترك المؤسسات السياحية "تكافح وحدها للبقاء"، مطالبين الوزارات المختصة بلعب دورها الكامل في دعم هذا القطاع.كما شددوا على ضرورة تفعيل دور في مراقبة الأسعار وجودة السلع وكبح الفساد المنتشر في بعض الأسواق.وفي الختام، أكد المجتمعون دعمهم للعماد ، معتبرين أن "الأمل معقود عليه اليوم وغداً لضمان استقرار لبنان وازدهاره".