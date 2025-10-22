رئيس منتدى العشائر بعد لقائه المفتي دريان: متمسكون بالعمق العربي للبنان

Advertisement

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس "منتدى العشائر الثقافي اللبناني" الشيخ طلال الضاهر الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة صاحب السماحة في هذا الصرح الوطني والروحي الجامع الذي يشكل المرجعية الدينية الأولى وحصن الاعتدال والدولة والضامن لحقوق الناس وكرامتهم".اضاف: "نتمسك بالعمق العربي للبنان وتعزيز الروابط الأخوية مع الشقيقة، وفي طليعتها التي كانت ولا تزال سندا سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا للبنان وشعبه ومؤسساته. ونقف إلى جانب مقام رئاسة الحكومة ودولة الرئيس نواف سلام باعتباره المظلة الدستورية والمرجعية السياسية الشرعية التي تجسد حضور الطائفة داخل الدولة، ودعمه في مساعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات".