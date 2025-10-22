27
لبنان
الرئيس عون: الشباب مستقبل لبنان والمغتربون لهم الحق في المشاركة الوطنية
Lebanon 24
22-10-2025
|
06:45
A-
A+
أكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
خلال لقائه وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية أن الشباب هم مستقبل
لبنان
، والاتكال عليهم كبير، داعياً إياهم إلى أن يكون التنافس من أجل مصلحة الوطن لا لخدمة المصالح الشخصية.
وأشار عون إلى أن لبنان أمام فرص حقيقية لإعادة النهوض، محذراً من الاكتفاء بـ"البكاء على الأطلال"، داعياً إلى الخروج من الخلافات التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي وأخذ العبر من الماضي لتأسيس الحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن. وأضاف: "جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا. الاختلاف في وجهات النظر حق مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر".
وفي سياق متصل، استقبل
الرئيس عون
النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، الذين طالبوا بأن يطلب من الحكومة إعداد مشروع قانون معجّل وإحالته بمرسوم إلى مجلس النواب لإصلاح الخلل القائم في انتخاب اللبنانيين المنتشرين، وناقش معهم أهمية تمكين اللبنانيين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي في أماكن إقامتهم، وسبل معالجة المعوقات التقنية والتنفيذية التي تواجه
وزارة الداخلية
في هذا الإطار.
ضم الوفد النواب: غسان حاصباني، أشرف
ريفي
، ملحم الرياشي، ميشال
معوض
، الياس حنكش،
جورج
عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، وأكدوا على ضرورة إعداد مشروع قانون عاجل لإصلاح الخلل في
قانون الانتخابات
الحالي، لا سيما توزيع المقاعد المخصصة للمغتربين.
وأكد عون أن اللبنانيين المنتشرين لهم الحق بالمشاركة كشركاء في القرار السياسي اللبناني من خلال الاقتراع، مشدداً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها، وضمان مشاركة المنتشرين فيها.
وقال النائب حاصباني إن الاقتراح النيابي حاز تأييد 67 نائباً، إلا أنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال مجلس النواب، مناشداً الرئيس عون الطلب من الحكومة إحالة المشروع بشكل عاجل لضمان مشاركة المنتشرين وحماية مبدأ المساواة بين اللبنانيين.
في سياق متصل، استقبل الرئيس عون رئيس بلدية جزين دافيد الحلو ورئيس بلدية العيشية مارسيل عون، وتم بحث حاجات البلدتين من مشاريع إنمائية وخدماتية.
