الرئيس عون: الشباب مستقبل لبنان والمغتربون لهم الحق في المشاركة الوطنية

وأشار عون إلى أن لبنان أمام فرص حقيقية لإعادة النهوض، محذراً من الاكتفاء بـ"البكاء على الأطلال"، داعياً إلى الخروج من الخلافات التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي وأخذ العبر من الماضي لتأسيس الحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن. وأضاف: "جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا. الاختلاف في وجهات النظر حق مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر".



ضم الوفد النواب: غسان حاصباني، أشرف ، ملحم الرياشي، ميشال ، الياس حنكش، عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، وأكدوا على ضرورة إعداد مشروع قانون عاجل لإصلاح الخلل في الحالي، لا سيما توزيع المقاعد المخصصة للمغتربين.

وأكد عون أن اللبنانيين المنتشرين لهم الحق بالمشاركة كشركاء في القرار السياسي اللبناني من خلال الاقتراع، مشدداً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها، وضمان مشاركة المنتشرين فيها.



وقال النائب حاصباني إن الاقتراح النيابي حاز تأييد 67 نائباً، إلا أنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال مجلس النواب، مناشداً الرئيس عون الطلب من الحكومة إحالة المشروع بشكل عاجل لضمان مشاركة المنتشرين وحماية مبدأ المساواة بين اللبنانيين.



في سياق متصل، استقبل الرئيس عون رئيس بلدية جزين دافيد الحلو ورئيس بلدية العيشية مارسيل عون، وتم بحث حاجات البلدتين من مشاريع إنمائية وخدماتية.