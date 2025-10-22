Advertisement

لبنان

الرئيس عون: الشباب مستقبل لبنان والمغتربون لهم الحق في المشاركة الوطنية

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1432626-638967386174656410.png
Doc-P-1432626-638967386174656410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية أن الشباب هم مستقبل لبنان، والاتكال عليهم كبير، داعياً إياهم إلى أن يكون التنافس من أجل مصلحة الوطن لا لخدمة المصالح الشخصية.
Advertisement

وأشار عون إلى أن لبنان أمام فرص حقيقية لإعادة النهوض، محذراً من الاكتفاء بـ"البكاء على الأطلال"، داعياً إلى الخروج من الخلافات التي أوصلت البلاد إلى وضعها الحالي وأخذ العبر من الماضي لتأسيس الحاضر والمستقبل على قاعدة ثقافة المواطنة والحفاظ على الوطن. وأضاف: "جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا. الاختلاف في وجهات النظر حق مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر".

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، الذين طالبوا بأن يطلب من الحكومة إعداد مشروع قانون معجّل وإحالته بمرسوم إلى مجلس النواب لإصلاح الخلل القائم في انتخاب اللبنانيين المنتشرين، وناقش معهم أهمية تمكين اللبنانيين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي في أماكن إقامتهم، وسبل معالجة المعوقات التقنية والتنفيذية التي تواجه وزارة الداخلية في هذا الإطار.
 
ضم الوفد النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، ملحم الرياشي، ميشال معوض، الياس حنكش، جورج عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، وأكدوا على ضرورة إعداد مشروع قانون عاجل لإصلاح الخلل في قانون الانتخابات الحالي، لا سيما توزيع المقاعد المخصصة للمغتربين.
 
وأكد عون أن اللبنانيين المنتشرين لهم الحق بالمشاركة كشركاء في القرار السياسي اللبناني من خلال الاقتراع، مشدداً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها، وضمان مشاركة المنتشرين فيها.

وقال النائب حاصباني إن الاقتراح النيابي حاز تأييد 67 نائباً، إلا أنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال مجلس النواب، مناشداً الرئيس عون الطلب من الحكومة إحالة المشروع بشكل عاجل لضمان مشاركة المنتشرين وحماية مبدأ المساواة بين اللبنانيين.

في سياق متصل، استقبل الرئيس عون رئيس بلدية جزين دافيد الحلو ورئيس بلدية العيشية مارسيل عون، وتم بحث حاجات البلدتين من مشاريع إنمائية وخدماتية.
مواضيع ذات صلة
زياد المصري رئيسًا للبرلمان الشبابي بعد فوز "شباب المستقبل"
lebanon 24
22/10/2025 17:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: ثمة قرار سياسي متعمّد من رئاسة المجلس لتعطيل مشاركة المغتربين
lebanon 24
22/10/2025 17:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: ضرورة حماية مشاركة المغتربين في الانتخابات
lebanon 24
22/10/2025 17:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل: ضرورة مشاركة المغتربين في صنع الحياة السياسية
lebanon 24
22/10/2025 17:38:05 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون الانتخابات

العماد جوزاف عون

وزارة الداخلية

جوزاف عون

المستقبل

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24