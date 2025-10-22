Advertisement

لبنان

المرعبي: لبنان خارج أولويات إعادة الإعمار العربية

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:04
أكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي أن لبنان يبقى في آخر قائمة الدول العربية المستفيدة من خطط إعادة الإعمار، في ظل تنفيذ مشاريع ضخمة لإعادة إعمار غزة وسوريا، موضحاً أن تكلفة إعادة إعمار لبنان تقدر بحوالي 15 مليار دولار مقارنةً بمبالغ ضخمة لغزة وسوريا.
وأشار المرعبي إلى أن مشكلة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تمثل عائقاً أساسياً لبدء أي عملية إعادة إعمار، معتبراً أن إسرائيل تمنع رفع الركام كتحذير لبن لبنان بعدم التحرك قبل تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن الجيش اللبناني وحده مسؤول عن أمن وسيادة البلاد.

وحذر من أن الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، لن تبدأ في دفع أي أموال قبل حل قضية السلاح، معتبراً أن لبنان يواجه وضعاً كارثياً بسبب الأزمة المالية منذ 2019 وانهيار أموال الناس في المصارف، إلى جانب الحاجة الملحة لتقوية الجيش والقوى الأمنية وزيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، وتنفيذ المشاريع الإنمائية الضرورية في المناطق اللبنانية كافة.

وقال المرعبي إن لبنان ضيّع فرصاً كثيرة منذ مقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى اليوم، مؤكداً أن الإرادة اللبنانية موجودة لإعادة البناء، لكن الظروف المناسبة والاهتمام العربي والدولي هما الأساس لإنجاح أي خطوة.

وختم بالقول إن أول خطوة أساسية لإنقاذ الوضع هي وضع قانون انتخابي جديد ينبثق من مفاهيم اتفاق الطائف، باعتباره العمود الفقري للحياة السياسية اللبنانية، لضمان قيام لبنان الجديد.
 
(الوكالة الوطنية)
