المرعبي: لبنان خارج أولويات إعادة الإعمار العربية

أكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي أن يبقى في آخر قائمة المستفيدة من خطط إعادة الإعمار، في ظل تنفيذ مشاريع ضخمة لإعادة إعمار غزة وسوريا، موضحاً أن تكلفة إعادة إعمار لبنان تقدر بحوالي 15 مليار دولار مقارنةً بمبالغ ضخمة لغزة وسوريا.وأشار المرعبي إلى أن مشكلة حصر السلاح بيد تمثل عائقاً أساسياً لبدء أي عملية إعادة إعمار، معتبراً أن تمنع رفع الركام كتحذير لبن لبنان بعدم التحرك قبل تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن وحده مسؤول عن أمن وسيادة البلاد.وحذر من أن الدول العربية، وعلى رأسها ، لن تبدأ في دفع أي أموال قبل حل قضية السلاح، معتبراً أن لبنان يواجه وضعاً كارثياً بسبب الأزمة المالية منذ 2019 وانهيار أموال الناس في المصارف، إلى جانب الحاجة الملحة لتقوية الجيش والقوى الأمنية وزيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، وتنفيذ المشاريع الإنمائية الضرورية في المناطق كافة.وقال المرعبي إن لبنان ضيّع فرصاً كثيرة منذ مقتل الرئيس الشهيد حتى اليوم، مؤكداً أن الإرادة اللبنانية موجودة لإعادة البناء، لكن الظروف المناسبة والاهتمام العربي والدولي هما الأساس لإنجاح أي خطوة.وختم بالقول إن أول خطوة أساسية لإنقاذ الوضع هي وضع قانون انتخابي جديد ينبثق من مفاهيم اتفاق ، باعتباره العمود الفقري للحياة السياسية اللبنانية، لضمان قيام لبنان الجديد.