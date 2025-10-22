Advertisement

لبنان

لقاء شقير والأسمر.. ونقاش في الأوضاع العامة

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1432629-638967390017593392.png
Doc-P-1432629-638967390017593392.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمرعلى رأس وفد.
Advertisement
 
وبحث المجتمعون الأوضاع العامة، لا سيما الأوضاع المعيشية والإقتصادية في لبنان.
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد
lebanon 24
22/10/2025 17:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يزور هيكل.. والنقاش في الأوضاع العامة
lebanon 24
22/10/2025 17:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زوار دريان.. نقاش للأوضاع العامة وشؤون نقابة المحامين
lebanon 24
22/10/2025 17:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات سلامة.. نقاش في الأوضاع الإنسانية وشؤون ثقافية
lebanon 24
22/10/2025 17:38:19 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

المدير العام

بشارة الأسمر

حسن شقير

الأسمر

لبنان

شقير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24