باولي رئيساً لشاغلي المنطقة الحرة في مرفأ بيروت

أعلن تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة بمرفأ عن انتخاب هيئة إدارية جديدة، وجاءت النتائج على الشكل التالي: روبير باولي رئيساً، مراد عون نائباً للرئيس، زينه أميناً للسر، مجدي الغصيني أميناً للصندوق، وسهيل جابر محاسباً.وفي هذه المناسبة، قدّم الرئيس الجديد روبير باولي التهنئة للهيئة الإدارية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما تطوير المنطقة اللوجستية الحرة في مرفأ بيروت وتعزيز دورها على الصعيدين المحلي والإقليمي.وقال باولي: "اليوم، يمر في مرحلة جديدة، ومن المهم أن ينعكس ذلك على أرض الواقع عبر تفعيل كافة مرافق الدولة، بما في ذلك مرفأ بيروت الذي يلعب دوراً محورياً في حركة الشحن البحري في منطقة المتوسط"، مشيراً الى أن التجمع سيعمل على تفعيل دور لبنان كمركز للتوزيع في المنطقة.وأكد أن التجمع سيواصل تعزيز التعاون والعلاقات مع كافة الأطراف المعنية بالمنطقة اللوجستية الحرة، لا سيما ، إدارة مرفأ بيروت، ، وكافة ، "لأن ذلك يسهم في رفع فعالية وإنتاجية المنطقة الحرة وتسهيل الأعمال فيها، بما يزيد من كفاءتها وتنافسيتها".