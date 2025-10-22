Advertisement

لبنان

باولي رئيساً لشاغلي المنطقة الحرة في مرفأ بيروت

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:15
أعلن تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة بمرفأ بيروت عن انتخاب هيئة إدارية جديدة، وجاءت النتائج على الشكل التالي: روبير باولي رئيساً، مراد عون نائباً للرئيس، زينه عيتاني أميناً للسر، مجدي الغصيني أميناً للصندوق، وسهيل جابر محاسباً.
وفي هذه المناسبة، قدّم الرئيس الجديد روبير باولي التهنئة للهيئة الإدارية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما تطوير المنطقة اللوجستية الحرة في مرفأ بيروت وتعزيز دورها على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وقال باولي: "اليوم، لبنان يمر في مرحلة جديدة، ومن المهم أن ينعكس ذلك على أرض الواقع عبر تفعيل كافة مرافق الدولة، بما في ذلك مرفأ بيروت الذي يلعب دوراً محورياً في حركة الشحن البحري في منطقة المتوسط"، مشيراً الى أن التجمع سيعمل على تفعيل دور لبنان كمركز للتوزيع في المنطقة.

وأكد أن التجمع سيواصل تعزيز التعاون والعلاقات مع كافة الأطراف المعنية بالمنطقة اللوجستية الحرة، لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل، إدارة مرفأ بيروت، إدارة الجمارك، وكافة الأجهزة الأمنية، "لأن ذلك يسهم في رفع فعالية وإنتاجية المنطقة الحرة وتسهيل الأعمال فيها، بما يزيد من كفاءتها وتنافسيتها".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24