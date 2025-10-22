Advertisement

لبنان

غسان سلامة: العلوم الإنسانية باقية رغم الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:29
شارك وزير الثقافة غسان سلامة في المؤتمر الدولي الذي نظّمته الجامعة اليسوعية في بيروت بعنوان "ماذا يمكن للعلوم الإنسانية أن تفعل؟"، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين.
وفي كلمته، شدّد سلامة على أنّ العلوم الإنسانية ليست في أزمة وجود، بل تواجه تحديات التكيّف مع التطورات التكنولوجية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا خصم.

وقال إنّ تكوينه في العلوم الإنسانية ساعده في عمله السياسي والدبلوماسي على فهم المجتمعات وديناميات الصراعات، مضيفاً أن "الدبلوماسي من دون علوم إنسانية يسير في الظلام".

ودعا سلامة الباحثين إلى التفاعل مع المجتمع وعدم الانعزال في أبراج أكاديمية، قائلاً: "أنتم في قلب المجتمع، لا تكتفوا بالحوار مع أنفسكم".

وختم بالتأكيد أن العلوم الإنسانية ستبقى أساس التفكير النقدي والوعي الإنساني، رغم كل التحولات الرقمية والتكنولوجية.
 
(الوكالة الوطنية)
الذكاء الاصطناعي

الوكالة الوطنية

المؤتمر الدولي

وزير الثقافة

أكاديمية

دبلوماسي

