Advertisement

لبنان

منصور: لا نظام عالمي جديد.. وأميركا ما زالت القوّة الأولى

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:41
A-
A+
Doc-P-1432644-638967410475429568.png
Doc-P-1432644-638967410475429568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّم مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي لقاءً حوارياً مع وزير الخارجية السابق عدنان منصور تحت عنوان "أيّ مستقبل للمنطقة في ضوء النظام العالمي الحالي"، بحضور شخصيات فكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية.
Advertisement

قدّم اللقاء الإعلامي قاسم قصير مشيراً إلى أهمية إعادة دراسة التطورات بعد معركة "طوفان الأقصى"، لفهم موازين القوى في النظام الدولي.

وفي مداخلته، عرض الوزير منصور مراحل تطور النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، مشيراً إلى أنّ العالم لم يدخل بعد مرحلة التعددية القطبية، وأن الولايات المتحدة ما زالت القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى رغم صعود قوى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل.

ودعا منصور إلى الاستفادة من التحولات الدولية في مواجهة العدو الإسرائيلي، مؤكداً أن الصراع العربي – الإسرائيلي مستمر بدعم أميركي واضح لتل أبيب.

واختُتم اللقاء بنقاش موسّع حول كيفية تحويل نقاط الضعف إلى عناصر قوة وتعزيز موقع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بوتين: نسعى إلى نظام عالمي جديد مبني على العدل والمساواة
lebanon 24
22/10/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر وأميركا يبحثان ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة
lebanon 24
22/10/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكسليك.. الأولى في لبنان بحثيًا وفق تصنيف عالمي!
lebanon 24
22/10/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: المحادثات مستمرة بين إسرائيل وأميركا بشأن دخول القوات التركية إلى غزة
lebanon 24
22/10/2025 17:39:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

وزير الخارجية

الإسرائيلي

دبلوماسي

المقاومة

إسرائيل

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24