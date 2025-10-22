27
لبنان
منصور: لا نظام عالمي جديد.. وأميركا ما زالت القوّة الأولى
Lebanon 24
22-10-2025
|
07:41
A-
A+
نظّم مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي لقاءً حوارياً مع
وزير الخارجية
السابق عدنان منصور تحت عنوان "أيّ مستقبل للمنطقة في ضوء النظام العالمي الحالي"، بحضور شخصيات فكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية.
قدّم اللقاء الإعلامي
قاسم
قصير مشيراً إلى أهمية إعادة دراسة التطورات بعد معركة "طوفان
الأقصى
"، لفهم موازين القوى في النظام الدولي.
وفي مداخلته، عرض الوزير منصور مراحل تطور النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، مشيراً إلى أنّ العالم لم يدخل بعد مرحلة التعددية القطبية، وأن
الولايات المتحدة
ما زالت القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى رغم صعود قوى مثل
الصين
وروسيا والهند والبرازيل.
ودعا منصور إلى الاستفادة من التحولات الدولية في مواجهة العدو
الإسرائيلي
، مؤكداً أن الصراع العربي – الإسرائيلي مستمر بدعم أميركي واضح لتل أبيب.
واختُتم اللقاء بنقاش موسّع حول كيفية تحويل نقاط الضعف إلى عناصر قوة وتعزيز موقع قوى
المقاومة
في
لبنان
وفلسطين والمنطقة.
(الوكالة الوطنية)
