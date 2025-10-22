منصور: لا نظام عالمي جديد.. وأميركا ما زالت القوّة الأولى

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

نظّم مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي لقاءً حوارياً مع السابق عدنان منصور تحت عنوان "أيّ مستقبل للمنطقة في ضوء النظام العالمي الحالي"، بحضور شخصيات فكرية وسياسية ودبلوماسية وإعلامية.قدّم اللقاء الإعلامي قصير مشيراً إلى أهمية إعادة دراسة التطورات بعد معركة "طوفان "، لفهم موازين القوى في النظام الدولي.وفي مداخلته، عرض الوزير منصور مراحل تطور النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، مشيراً إلى أنّ العالم لم يدخل بعد مرحلة التعددية القطبية، وأن ما زالت القوة الاقتصادية والعسكرية الأولى رغم صعود قوى مثل وروسيا والهند والبرازيل.ودعا منصور إلى الاستفادة من التحولات الدولية في مواجهة العدو ، مؤكداً أن الصراع العربي – الإسرائيلي مستمر بدعم أميركي واضح لتل أبيب.واختُتم اللقاء بنقاش موسّع حول كيفية تحويل نقاط الضعف إلى عناصر قوة وتعزيز موقع قوى في وفلسطين والمنطقة.