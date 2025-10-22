Advertisement

لبنان

مناصرو "التيّار" أعلنوا عن إستعدادهم لدعم هذا المرشّح بشرط

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2025 | 07:41
أعلن نائب سابق عن تصميمه على الترشّح عن المقعد الأرثوذكسيّ في قضاء زحلة، بعدما كان امتنع عن ذلك في العام 2022.
وقد أبدى مناصرون تابعون لـ"التيّار الوطني الحر" عن إستعدادهم للإقتراع لهذا المرّشح، شرط أنّ يقوم بتشكيل لائحة مع مرشّحي "االتيار" "في قضاء زحلة.
 
يذكر أن هذا النائب السابق  كان قد ترشح في العام 2018 ضمن كتلة مسيحيّة مُعارضة لنهج "التيّار" في الحكم.
المصدر: خاص "لبنان 24"
