لبنان

توتّرٌ... إشكال وتضارب داخل "سنتر"

Lebanon 24
22-10-2025 | 10:55


أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال داخل "سنتر الدمعة" في أنفة، تطوّر إلى تضارب بالأيدي والعصي بين عدد من الأشخاص، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة.
وتدخلت القوى الأمنية لفضّ الإشكال، وباشرت تحقيقاتها.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24