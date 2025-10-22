توتّرٌ... إشكال وتضارب داخل "سنتر"

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال داخل "سنتر الدمعة" في أنفة، تطوّر إلى تضارب بالأيدي والعصي بين عدد من الأشخاص، ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة.

وتدخلت القوى الأمنية لفضّ الإشكال، وباشرت تحقيقاتها.