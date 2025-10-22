24
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
"المجموعات الاغترابية اللبنانية": نطالب بضمان حقّ المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم
Lebanon 24
22-10-2025
|
11:29
أعلنت "المجموعات الاغترابية
اللبنانية
" في بيان، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عنها التقوا عدداً من سفراء
لبنان
في الخارج لاسيما
سفير لبنان
في
الولايات المتحدة
الأميركية ندى
حماده
معوّض، سفير لبنان في دولة
الإمارات العربية
المُتحدة طارق
منيمنة
، فيما من المقرر استكمال الجولة على عددٍ من العواصم والمُدن التي تضمّ جاليات لبنانية فاعلة.
وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه اللقاءات، سلم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم، إسوة بالمقيمين، باعتباره حقاً دستورياً أساسياً يعزز مبدأ المساواة والانتماء الوطني".
وشددت المجموعات الاغترابية في رسالتها على أن "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية"، مذكرة بأنها "تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين".
كذلك، أكدت "استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة"، داعية السفراء إلى "نقل هذه المطالب بشكل مباشر إلى
الجهات الرسمية
المعنية ومتابعتها لضمان تنفيذها".
