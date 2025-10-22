"المجموعات الاغترابية اللبنانية": نطالب بضمان حقّ المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم

أعلنت "المجموعات الاغترابية " في بيان، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عنها التقوا عدداً من سفراء في الخارج لاسيما في الأميركية ندى معوّض، سفير لبنان في دولة المُتحدة طارق ، فيما من المقرر استكمال الجولة على عددٍ من العواصم والمُدن التي تضمّ جاليات لبنانية فاعلة.

Advertisement

وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه اللقاءات، سلم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم، إسوة بالمقيمين، باعتباره حقاً دستورياً أساسياً يعزز مبدأ المساواة والانتماء الوطني".





وشددت المجموعات الاغترابية في رسالتها على أن "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية"، مذكرة بأنها "تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين".