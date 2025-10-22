Advertisement

لبنان

"المجموعات الاغترابية اللبنانية": نطالب بضمان حقّ المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1432722-638967547638993278.png
Doc-P-1432722-638967547638993278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "المجموعات الاغترابية اللبنانية" في بيان، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عنها التقوا عدداً من سفراء لبنان في الخارج لاسيما سفير لبنان في الولايات المتحدة الأميركية ندى حماده معوّض، سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المُتحدة طارق منيمنة، فيما من المقرر استكمال الجولة على عددٍ من العواصم والمُدن التي تضمّ جاليات لبنانية فاعلة.
Advertisement
 
 
وأشار البيان إلى أنه "خلال هذه اللقاءات، سلم الممثلون السفراء رسالة تطالب بضمان حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع وفق أماكن قيدهم، إسوة بالمقيمين، باعتباره حقاً دستورياً أساسياً يعزز مبدأ المساواة والانتماء الوطني".


وشددت المجموعات الاغترابية في رسالتها على أن "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعلي في الحياة السياسية"، مذكرة بأنها "تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين".


كذلك، أكدت "استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة"، داعية السفراء إلى "نقل هذه المطالب بشكل مباشر إلى الجهات الرسمية المعنية ومتابعتها لضمان تنفيذها".
مواضيع ذات صلة
المغتربون.. مطالب بحق الاقتراع وفق أماكن القيد
lebanon 24
23/10/2025 01:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير كمال شحادة: للمغتربين حق الاقتراع مثلهم مثل أي لبناني آخر
lebanon 24
23/10/2025 01:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخلاف على تعديل قانون الانتخاب يراوح مكانه وعقدته اقتراع المغتربين
lebanon 24
23/10/2025 01:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: "لا" كبيرة لحرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع لـ128 نائباً
lebanon 24
23/10/2025 01:59:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإمارات العربية

الجهات الرسمية

دولة الإمارات

سفير لبنان

اللبنانية

الإمارات

منيمنة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24