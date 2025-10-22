Advertisement

لبنان

الصمد زار الحجار وعرضا الأوضاع والتحضيرات للانتخابات النيابية

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:33
زار رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وجرى عرض للأوضاع العامة.
وبعد اللقاء قال النائب الصمد: "تشرفت بلقاء الوزير أحمد الحجار، وتباحثنا في الأوضاع على الساحة السياسية، والتحضيرات الجارية في الوزارة للإنتخابات النيابية المقبلة. وخلال اللقاء أكد الوزير الحجار أنه يقوم بالتحضيرات اللازمة والإلتزام بالمهل التي يفرضها القانون الإنتخابي الساري المفعول حالياً، وعلى هذا الأساس تم فتح باب التسجيل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، وخلال أيام قليلة سوف تشكل اللجنة المشتركة بين الوزيرين بحسب المادة 123 من القانون للنظر بدقائق تطبيق أحكام الفصل المتعلق بانتخاب غير المقيمين".
