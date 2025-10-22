بدر: لبيروت دورٌ محوري في تعزيز المسار الوطني والإداري

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "تبقى هي الحاضر الأبرز في كل لقاء مع معالي والبلديات، العميد ، حيث كان لقاؤنا اليوم مناسبةً للبحث في قضايا العاصمة واحتياجاتها، والتأكيد على دورها المحوري في تعزيز المسار الوطني والإداري".

