لبنان

بدر: لبيروت دورٌ محوري في تعزيز المسار الوطني والإداري

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:38
كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "تبقى بيروت هي الحاضر الأبرز في كل لقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، حيث كان لقاؤنا اليوم مناسبةً للبحث في قضايا العاصمة واحتياجاتها، والتأكيد على دورها المحوري في تعزيز المسار الوطني والإداري".
