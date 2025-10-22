24
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بلدية كفررمان: ملتزمون بخدمة المصلحة العامة والعمل بشفافية وعدل
Lebanon 24
22-10-2025
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت بلدية كفررمان، بياناً، ردت فيه على ما أسمتهُ "الافتراءات والإدعاءات الكاذبة التي جرى تداولها مؤخراً على لسان إحدى المياومات السابقات في بلدية كفررمان".
Advertisement
وقالت البلدية في بيانها إنه يهمها أن توضح ما يلي:
أولاً: إن ما صدر عن المذكورة عار تماما عن الصحة، ويهدف إلى تضليل المواطنين والإساءة إلى سمعة البلدية ورئيسها وأعضائها، في محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق والنيل من مصداقية
العمل البلدي
.
ثانياً: رغم توجيه كتاب رسمي إليها، رفضت المذكورة تزويد البلدية بأي معلومات أو تقارير تتعلق بالأعمال التي كانت تتولاها خلال فترة عملها، كما امتنعت عن تسليم المستندات والوثائق التي لا تزال بحوزتها، رغم كونها ملكا للبلدية وتشكل جزءا من السجلات الإدارية العامة.
ثالثاً: تؤكد البلدية أن جميع أعمالها وقراراتها تتخذ بشفافية ومسؤولية تامة، وأنها لن تسمح لأي جهة أو شخص باستغلال المنابر الإعلامية أو
مواقع التواصل الاجتماعي
لبث الأكاذيب وتشويه الحقائق.
رابعاً: تحتفظ بلدية كفررمان بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة وملاحقة مطلقي الافتراءات أمام المراجع القضائية المختصة، صونا لسمعة المؤسسة البلدية وثقة المواطنين بها".
ودعت البلدية "أبناء كفررمان الكرام، إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة"، مؤكدة التزامها "الدائم بخدمة المصلحة العامة والعمل بشفافية وعدل تجاه جميع أبناء البلدة دون استثناء".
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية حفاظا على المصلحة الوطنية
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية حفاظا على المصلحة الوطنية
23/10/2025 02:00:06
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
23/10/2025 02:00:06
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عون من مجلس الخدمة المدنية.. تشديد على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة
Lebanon 24
عون من مجلس الخدمة المدنية.. تشديد على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة
23/10/2025 02:00:06
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
23/10/2025 02:00:06
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
العمل البلدي
التزام
أخبار
تولا
زويد
داري
شوفة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
Lebanon 24
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
18:08 | 2025-10-22
22/10/2025 06:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة
Lebanon 24
بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة
16:57 | 2025-10-22
22/10/2025 04:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء
16:55 | 2025-10-22
22/10/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!
16:35 | 2025-10-22
22/10/2025 04:35:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"
Lebanon 24
"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"
16:25 | 2025-10-22
22/10/2025 04:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:08 | 2025-10-22
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
16:57 | 2025-10-22
بشأن انتخابات المغتربين وحصر السلاح... هذا ما قاله شحادة
16:55 | 2025-10-22
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء
16:35 | 2025-10-22
جريمة مروّعة في سن الفيل.. "أجزاء بشرية داخل حقيبة"!
16:25 | 2025-10-22
"المقاومة خيارنا الوحيد".. الموسوي يحذر من مخاطر "إسرائيل الكبرى"
16:24 | 2025-10-22
ماذا تبلغ لبنان من الأميركيين؟ معلومات تكشف
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 02:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24