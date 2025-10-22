بلدية كفررمان: ملتزمون بخدمة المصلحة العامة والعمل بشفافية وعدل

أصدرت بلدية كفررمان، بياناً، ردت فيه على ما أسمتهُ "الافتراءات والإدعاءات الكاذبة التي جرى تداولها مؤخراً على لسان إحدى المياومات السابقات في بلدية كفررمان".

وقالت البلدية في بيانها إنه يهمها أن توضح ما يلي:





أولاً: إن ما صدر عن المذكورة عار تماما عن الصحة، ويهدف إلى تضليل المواطنين والإساءة إلى سمعة البلدية ورئيسها وأعضائها، في محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق والنيل من مصداقية .





ثانياً: رغم توجيه كتاب رسمي إليها، رفضت المذكورة تزويد البلدية بأي معلومات أو تقارير تتعلق بالأعمال التي كانت تتولاها خلال فترة عملها، كما امتنعت عن تسليم المستندات والوثائق التي لا تزال بحوزتها، رغم كونها ملكا للبلدية وتشكل جزءا من السجلات الإدارية العامة.





ثالثاً: تؤكد البلدية أن جميع أعمالها وقراراتها تتخذ بشفافية ومسؤولية تامة، وأنها لن تسمح لأي جهة أو شخص باستغلال المنابر الإعلامية أو لبث الأكاذيب وتشويه الحقائق.

