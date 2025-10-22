Advertisement

لبنان

بلدية كفررمان: ملتزمون بخدمة المصلحة العامة والعمل بشفافية وعدل

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:46
A-
A+

Doc-P-1432730-638967561505866963.PNG
Doc-P-1432730-638967561505866963.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت بلدية كفررمان، بياناً، ردت فيه على ما أسمتهُ "الافتراءات والإدعاءات الكاذبة التي جرى تداولها مؤخراً على لسان إحدى المياومات السابقات في بلدية كفررمان".
Advertisement
 
 
وقالت البلدية في بيانها إنه يهمها أن توضح ما يلي:
 

أولاً: إن ما صدر عن المذكورة عار تماما عن الصحة، ويهدف إلى تضليل المواطنين والإساءة إلى سمعة البلدية ورئيسها وأعضائها، في محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق والنيل من مصداقية العمل البلدي.


ثانياً: رغم توجيه كتاب رسمي إليها، رفضت المذكورة تزويد البلدية بأي معلومات أو تقارير تتعلق بالأعمال التي كانت تتولاها خلال فترة عملها، كما امتنعت عن تسليم المستندات والوثائق التي لا تزال بحوزتها، رغم كونها ملكا للبلدية وتشكل جزءا من السجلات الإدارية العامة.


ثالثاً: تؤكد البلدية أن جميع أعمالها وقراراتها تتخذ بشفافية ومسؤولية تامة، وأنها لن تسمح لأي جهة أو شخص باستغلال المنابر الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي لبث الأكاذيب وتشويه الحقائق.
 

رابعاً: تحتفظ بلدية كفررمان بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة وملاحقة مطلقي الافتراءات أمام المراجع القضائية المختصة، صونا لسمعة المؤسسة البلدية وثقة المواطنين بها".


ودعت البلدية "أبناء كفررمان الكرام، إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة"، مؤكدة التزامها "الدائم بخدمة المصلحة العامة والعمل بشفافية وعدل تجاه جميع أبناء البلدة دون استثناء".
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية حفاظا على المصلحة الوطنية
lebanon 24
23/10/2025 02:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سعد يستقبل وفدًا من الأمن العام.. تعاون لخدمة المصلحة الوطنية
lebanon 24
23/10/2025 02:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عون من مجلس الخدمة المدنية.. تشديد على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة
lebanon 24
23/10/2025 02:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل معها للتعامل مع تحديات المنطقة والعالم
lebanon 24
23/10/2025 02:00:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

العمل البلدي

التزام

أخبار

تولا

زويد

داري

شوفة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24