تصريحٌ منسوب لجنبلاط.. و "الإشتراكي" يُوضح

نفت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي " صحة كلام منسوب إلى الرئيس السابق للحزب ، والذي يتضمّن تصريحاً مزعوماً حول الاستعداد لاستقبال نازحين جراء عدوان محتمل.

وتؤكد المفوضية أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة تماماً، داعية وصفحاتها على إلى توخّي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وضرورة مراجعة مفوضية الإعلام قبل نشر أي تصريح يُنسب إلى أو إلى ، ما لم يكن صادراً بالصوت والصورة أو منشوراً عبر الصفحات الرسمية للحزب وجريدة "الأنباء".