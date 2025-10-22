Advertisement

لبنان

تصريحٌ منسوب لجنبلاط.. و "الإشتراكي" يُوضح

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:57
نفت مفوضية الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" صحة كلام منسوب إلى الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، والذي يتضمّن تصريحاً مزعوماً حول الاستعداد لاستقبال نازحين جراء عدوان محتمل.
وتؤكد المفوضية أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة تماماً، داعية وسائل الإعلام وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وضرورة مراجعة مفوضية الإعلام قبل نشر أي تصريح يُنسب إلى جنبلاط أو إلى رئيس الحزب تيمور جنبلاط، ما لم يكن صادراً بالصوت والصورة أو منشوراً عبر الصفحات الرسمية للحزب وجريدة "الأنباء".
 
 

