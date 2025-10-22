Advertisement

لبنان

مخاتير المنية شكروا أحمد الخير على جهوده بشأن الترخيص للرابطة الخاصة بهم

Lebanon 24
22-10-2025 | 12:06
زار وفد من مخاتير المنية الإدارية النائب أحمد الخير، في مكتبه، تقديراً لجهوده في تأمين "علم وخبر" لرابطة مخاتير المنية الإدارية.
وأكّد الخير للوفد أنّ "الجهود لن تقف عند حد الترخيص، بل هي مستمرة لتأهيل وتطوير مركز الرابطة  بما يليق بمخاتير المنية وبمكانتهم الاجتماعية والإدارية"، مشدداً على "دعمه الدائم لكل ما يعزّز حضور المخاتير ودورهم في إدارة شؤون الناس ومساعدتهم ضمن الأطر القانونية والرسمية".
 

في المقابل، عبّر المخاتير عن تقديرهم "لما يُبديه النائب الخير من اهتمام بشؤون المنية ومتابعة دؤوبة لاحتياجاتها"، معتبرين أنَّ "هذا التعاون يشكّل نموذجًا إيجابيًا في العمل العام والشراكة".
