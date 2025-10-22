مخاتير المنية شكروا أحمد الخير على جهوده بشأن الترخيص للرابطة الخاصة بهم

زار وفد من مخاتير الإدارية النائب ، في مكتبه، تقديراً لجهوده في تأمين "علم وخبر" لرابطة مخاتير المنية الإدارية.

وأكّد الخير للوفد أنّ "الجهود لن تقف عند حد الترخيص، بل هي مستمرة لتأهيل وتطوير مركز الرابطة بما يليق بمخاتير المنية وبمكانتهم الاجتماعية والإدارية"، مشدداً على "دعمه الدائم لكل ما يعزّز حضور المخاتير ودورهم في إدارة شؤون الناس ومساعدتهم ضمن الأطر القانونية والرسمية".

