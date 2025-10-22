Advertisement

لبنان

هذا ما بحثه اللواء شقير وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1432756-638967605292721740.jpeg
Doc-P-1432756-638967605292721740.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة تعارف.
Advertisement
 
 
وخلال اللقاء، جرى البحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، وسبل التعاون والتنسيق خاصة فيما يتعلق بالنازحين السوريين.
مواضيع ذات صلة
رجّي استقبل الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان
lebanon 24
23/10/2025 02:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة رسمية للواء شقير إلى الفاتيكان وإيطاليا لبحث التعاون الأمني
lebanon 24
23/10/2025 02:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: الوزيران ساعر وروبيو بحثا الحرب في غزة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
23/10/2025 02:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لاوندس بحث وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون
lebanon 24
23/10/2025 02:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المدير العام للأمن

المدير العام

لينا ليند

النازحين

حسن شقير

لبنان وا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24