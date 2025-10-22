هيكل التقى فرنجيه وقسطون ووفداً عسكرياً أميركياً

استقبل العماد ، في مكتبه، في اليرزة، ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

أيضاً، استقبل قائد الموقتة في - اليونيفيل اللواء ، وتم التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل".





كذلك، استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات.