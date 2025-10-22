Advertisement

لبنان

هيكل التقى فرنجيه وقسطون ووفداً عسكرياً أميركياً

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:09
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، النائب طوني فرنجية، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
أيضاً، استقبل قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، وتم التداول في سبل التعاون والتنسيق بين الجيش و"اليونيفيل".


كذلك، استقبل قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Brig. Gen. Mason R. Dula مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر التطورات.


واستقبل أيضا سفير لبنان المعين لدى سوريا هنري قسطون، وتم التداول في شؤون مختلفة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24