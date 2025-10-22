Advertisement

لبنان

الحجار استقبل نواباً ودبلوماسيين.. وبحث في التعاون الثنائي والملفات الإنمائية

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:17
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، عدداً من النواب والدبلوماسيين والمسؤولين، حيث تمّ البحث في ملفات إنمائية وانتخابية وإدارية.
فقد التقى الوزير الحجار، على التوالي، النواب نبيل بدر، جهاد الصمد، نزيه متى، وغادة أيوب، وجرى خلال اللقاءات التداول في ملفات إنمائية وخدماتية، إضافة إلى التحضيرات الجارية داخل الوزارة للاستحقاق النيابي المقبل.

كما استقبل الحجار سفير لبنان في سوريا هنري قسطون، حيث تمّ البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين.

وفي السياق نفسه، التقى محافظ النبطية هويدا الترك، وجرى التطرق إلى شؤون إدارية وإنمائية تتعلق بالمحافظة، كما بحث مع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف في عدد من الملفات الإنمائية الخاصة بالقضاء.

واختتم الوزير لقاءاته باستقبال وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة هنري أبو صعب، حيث تمّ التأكيد على أهمية التواصل مع الاغتراب اللبناني وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
