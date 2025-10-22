الحجار استقبل نواباً ودبلوماسيين.. وبحث في التعاون الثنائي والملفات الإنمائية

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد في مكتبه، عدداً من النواب والدبلوماسيين والمسؤولين، حيث تمّ البحث في ملفات إنمائية وانتخابية وإدارية.فقد التقى الوزير الحجار، على التوالي، النواب نبيل بدر، جهاد الصمد، نزيه متى، وغادة أيوب، وجرى خلال اللقاءات التداول في ملفات إنمائية وخدماتية، إضافة إلى التحضيرات الجارية داخل الوزارة للاستحقاق النيابي المقبل.كما استقبل الحجار سفير في هنري قسطون، حيث تمّ البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.وفي السياق نفسه، التقى محافظ النبطية هويدا ، وجرى التطرق إلى شؤون إدارية وإنمائية تتعلق بالمحافظة، كما بحث مع بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف في عدد من الملفات الإنمائية الخاصة بالقضاء.واختتم الوزير لقاءاته باستقبال وفد من الثقافية في العالم برئاسة هنري أبو صعب، حيث تمّ التأكيد على أهمية التواصل مع الاغتراب اللبناني وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.