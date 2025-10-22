بلدية طرابلس تدهمُ معملاً لزيوت الطعام.. وهذا ما ضبطته هناك

أعلنت بلدية في بيان، أنَّ مراقبي الدائرة الصحية في البلدية دهموا معملًا لإنتاج زيوت القلي والطعام في منطقة سقي البداوي، بالتعاون مع ومؤازرة شرطة البلدية، حيث يقوم المعمل بتسويق إنتاجه في مختلف المناطق وخارج .

وخلال الكشف الميداني، تبيّن أن المعمل يستخدم عدة ماركات مختلفة من الزيوت، كما أنه لا يستوفي أدنى شروط النظافة والسلامة العامة، وقد تم ضبط مخالفات واضحة في أساليب التحضير والتوضيب داخل المعمل.





وعليه، قامت الدائرة بواجباتها ورفع الملف إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.