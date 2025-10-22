24
لبنان
بالتعاون الدولي.. الجيش يطلق إطاراً لمعاقبة التحرش وتعزيز بيئة آمنة
Lebanon 24
22-10-2025
|
13:56
A-
A+
أُقيم في كلية
فؤاد شهاب
للقيادة والأركان حفل إطلاق "سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري"، برعاية
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل ممثلاً بعضو
المجلس العسكري
اللواء الركن يوسف حداد، وبحضور ممثلة
السيدة الأولى
ناتالي زعرور، ضمن تعاون بين قسم النوع الاجتماعي في الجيش ومؤسسات دولية ووطنية.
شارك في الحفل السفيرة النروجية في
لبنان
Hilde Haraldstad، وممثلة
هيئة الأمم المتحدة
للمرأة في لبنان Gilan El Messiri، وعقيلة قائد الجيش جانيت هيكل، إلى جانب ضباط، سفراء، وملحقين عسكريين.
افتتحت العميد مروى
سعود
، رئيسة قسم النوع الاجتماعي، الحفل بكلمة شددت فيها على
التزام
الجيش بمبادئ المساواة والكرامة على الصعيد الدولي.
من جهته
، أشار اللواء الركن يوسف حداد إلى جهود الجيش المستمرة لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسَين وتعزيز دور المرأة في مختلف وحداته.
وأكدت ممثلة السيدة الأولى أن المبادرة تتوافق مع جهود الدولة لتعزيز المساواة وحفظ كرامة الأفراد، ووصفتها بخطوة رائدة يمكن تعميمها على المؤسسات الأخرى.
بدورها، أشادت السفيرة النروجية بسياسة الجيش الوقائية، مشيرة إلى التزام بلادها بمواصلة التعاون مستقبلاً، فيما أثنت ممثلة
الأمم المتحدة
للمرأة على جهود الجيش لبناء بيئة عمل آمنة تعزز المساواة وتحمي كرامة جميع الأفراد.
