بالتعاون الدولي.. الجيش يطلق إطاراً لمعاقبة التحرش وتعزيز بيئة آمنة

افتتحت العميد مروى ، رئيسة قسم النوع الاجتماعي، الحفل بكلمة شددت فيها على الجيش بمبادئ المساواة والكرامة على الصعيد الدولي. أُقيم في كلية للقيادة والأركان حفل إطلاق "سياسة الوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي والعنف الأسري"، برعاية العماد رودولف هيكل ممثلاً بعضو اللواء الركن يوسف حداد، وبحضور ممثلة ناتالي زعرور، ضمن تعاون بين قسم النوع الاجتماعي في الجيش ومؤسسات دولية ووطنية.شارك في الحفل السفيرة النروجية في Hilde Haraldstad، وممثلة للمرأة في لبنان Gilan El Messiri، وعقيلة قائد الجيش جانيت هيكل، إلى جانب ضباط، سفراء، وملحقين عسكريين.افتتحت العميد مروى ، رئيسة قسم النوع الاجتماعي، الحفل بكلمة شددت فيها على الجيش بمبادئ المساواة والكرامة على الصعيد الدولي.

، أشار اللواء الركن يوسف حداد إلى جهود الجيش المستمرة لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسَين وتعزيز دور المرأة في مختلف وحداته.



وأكدت ممثلة السيدة الأولى أن المبادرة تتوافق مع جهود الدولة لتعزيز المساواة وحفظ كرامة الأفراد، ووصفتها بخطوة رائدة يمكن تعميمها على المؤسسات الأخرى.



بدورها، أشادت السفيرة النروجية بسياسة الجيش الوقائية، مشيرة إلى التزام بلادها بمواصلة التعاون مستقبلاً، فيما أثنت ممثلة للمرأة على جهود الجيش لبناء بيئة عمل آمنة تعزز المساواة وتحمي كرامة جميع الأفراد.