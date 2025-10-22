Advertisement

لبنان

فوق جبل الشيخ وراشيا.. هذا ما جرى

Lebanon 24
22-10-2025 | 14:10
شهدت منطقة راشيا مساء اليوم تحليقاً مكثفاً لطائرة إسرائيلية على علو منخفض منذ الساعة السابعة والنصف، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية".
وفي نفس الوقت، سجّلت قمم جبل الشيخ نشاطاً ملحوظاً لطائرتين مروحيتين إسرائيليتين، حيث قامت بجولات متكررة بين المواقع المستحدثة، مبدية نمطاً مكوكياً، حيث تختفي وتعود للهبوط في نقاط محددة، لا سيما في الطرف الجنوبي المطل على دمشق ومناطق البقاع الجنوبي.
الوكالة الوطنية

منطقة راشيا

إسرائيل

البقاع

راشيا

دمشق

جولا

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24