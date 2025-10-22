فوق جبل الشيخ وراشيا.. هذا ما جرى

Advertisement

شهدت مساء اليوم تحليقاً مكثفاً لطائرة إسرائيلية على علو منخفض منذ الساعة السابعة والنصف، وفق ما أفادت " ".وفي نفس الوقت، سجّلت قمم نشاطاً ملحوظاً لطائرتين مروحيتين إسرائيليتين، حيث قامت بجولات متكررة بين المواقع المستحدثة، مبدية نمطاً مكوكياً، حيث تختفي وتعود للهبوط في نقاط محددة، لا سيما في الطرف الجنوبي المطل على ومناطق الجنوبي.