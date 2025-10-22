لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!

Advertisement

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس للفلاحين في حديث لـ" " أن ارتفاع سعر البندورة الجنوني جاء نتيجة الخسائر المتواصلة التي تكبدها الفلاحون. وشرح أن الكيلو كان يباع بين 15 و20 ألف ليرة خلال أربعة أشهر متواصلة، ما دفع بعض المزارعين إلى إهمال محصولهم لعدم جدوى قطافه.وأضاف أن البندورة التي تُزرع في الحقول التقليدية انتهت، والمنتج الآن يأتي من البيوت البلاستيكية في مناطق مثل ، حيث عاد الفلاحون للاهتمام بالزراعة بعد أن أصبح بإمكانهم بيع الكيلو بأسعار تتراوح بين 100 و150 ألف ليرة.وأكد أن هذا التغير يعكس دورة الزراعة المعتادة بين الأرباح والخسائر، وأن الفلاح سيظل يبحث عن فرصة لتحقيق ربح يحافظ على استمرارية الإنتاج.وأشار الترشيشي إلى أن ارتفاع الأسعار يزعج المواطن والمستهلك، لكنه ضروري لتعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، مضيفًا أنه من غير المناسب استيراد البندورة الأجنبية في هذا الوقت، لأن ذلك قد يهدد استمرار الفلاحين في زراعتهم ويضيّع عليهم فرصة تحقيق دخلهم.