Advertisement

لبنان

تقرير أميركي عن "مالية حزب الله".. ماذا أعلن؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2025 | 15:24
A-
A+

Doc-P-1432796-638967687694760666.jpg
Doc-P-1432796-638967687694760666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر مركز "washingtoninstitute" الأميركيّ ورقة بحثية جديدة تحدّث فيها عن وضع "حزب الله" المالي ونشاطاته على هذا الصعيد.
Advertisement

الورقة البحثية التي ترجم "لبنان24" جزءاً منها تقولُ إنه "في أعقاب الهجمات الانتقامية الإسرائيلية الشرسة ضد حزب الله، يواجه الأخير نقصاً في السيولة النقدية، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المزيد من المال"، وأضافت: "علاوة على ذلك، يتعين على حزب الله التعامل مع حكومة لبنانية جديدة بدأت في القيام بدورها في تنفيذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، والذي أنهى هجمات لحزب الله بدأت منذ تشرين الأول 2023 ولغاية تشرين الثاني 2024 مقابل ضربات إسرائيلية أدت إلى إضعاف الحزب بشدَّة. كذلك، فقد حزب الله قادة رئيسيين ومقاتلين وأسلحة ومخزونات من النقد والذهب وأنظمة اتصالات وبنية تحتية. وفي سعيه للتعافي، من المؤكد أن حزب الله سيلجأ إلى المؤسسات الإجرامية - بما في ذلك غسل عائدات الاتجار بالمخدرات - لسدّ الفجوة، كما فعل في الماضي بعد أزمات مالية أقل حدة"، على حد مزاعم البحث.

التقرير يقولُ إنه "في أعقاب الضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله أولاً ثم لراعيته إيران، تشعر السلطات الأميركية بالقلق من احتمال وقوع هجمات انتقامية من قبل إيران وحزب الله وحلفائهما"، مركزاً في الوقت نفسه على نشاط يقوم به الحزب في أميركا اللاتينية، ويضيف: "لحزب الله تاريخ طويل بالانخراط في جمع التبرعات واللوجستيات والأنشطة العملياتية في أميركا اللاتينية، فيما تتابع السلطات الأميركية باستمرار الأنشطة المالية غير المشروعة لحزب الله على الصعيد العالمي والتي تشمل الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال"، على حد قول التقرير.

الورقة البحثية تقول إنه "حزب الله خسر الحرب الأخيرة قدراً هائلاً من المال"، وأضاف: "لطالما زعمت إسرائيل أن حزب الله يخزن ملايين الدولارات في مخابئ تحت الأرض، كما ورد أن الذخائر الإسرائيلية الخارقة للتحصينات التي استخدمت لاستهداف مركز عمليات المجموعة وقتل الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله، دمرت أيضاً احتياطيات حزب الله من النقد والذهب".

وتابعت: "استهدفت إسرائيل أيضاً العديد من فروع بنك حزب الله الفعلي، وهو القرض الحسن والذي يُعتقد أنه يحتفظ بحوالى 750 مليون دولار سنوياً من التمويل الإيراني. كذلك، أصابت الغارات الجوية، التي استهدفت فروعاً متعددة للقرض الحسن، نفقاً للقرض الحسن مخبأً تحت مبنى سكني في بيروت".

وأضافت: "في أعقاب الحملة الإسرائيلية، وفي خضم ارتفاع تكاليف حزب الله لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتغطية رواتب ومعاشات عائلات القتلى والجرحى من المقاتلين، وجد حزب الله نفسه فجأةً مُنهكاً مالياً وغير قادر على دفع الرواتب ومنح إعادة الإعمار الموعودة. على سبيل المثال، أصدر حزب الله شيكات تعويضات مؤجلة للسكان الذين يسعون لإعادة بناء منازلهم، ولكن تم تعليق المدفوعات قبل أن يحصل معظم الناس على أي أموال. أيضا، تواجه إيران ضائقة مالية خاصة بها ناجمة عن حرب الأيام الاثني عشر، وإعادة فرض العقوبات، وأزمات الطاقة والبيئة المحلية، وغيرها، وتشير التقارير إلى أنها غير قادرة على دفع فاتورة جهود إعادة الإعمار التي يبذلها حزب الله كما فعلت بعد حرب حزب الله مع إسرائيل عام 2006".

وأكملت: "بينما تفيد التقارير بأن إيران تزود حزب الله بنفس المبلغ تقريباً الذي كانت تزوده به قبل الضربات الانتقامية الإسرائيلية، فإن حزب الله يحتاج الآن إلى أموال أكثر بكثير مما كان عليه من قبل. تواجه إيران صعوبة أكبر في إيصال الأموال إلى حزب الله في لبنان لاسيما عبر مطار بيروت الدولي".

التقرير يزعم أن "إيران بدأت بإرسال أموال إلى حزب الله مع أفراد يسافرون إلى لبنان من العراق، مما دفع السلطات اللبنانية إلى تفتيش الرحلات الجوية القادمة من العراق أيضاً، فيما أفادت سلطات الحكومة الجديدة في سوريا أيضاً بمصادرة أموال نقدية في مركبات تسعى إلى العبور إلى لبنان".

وأكمل: "باختصار، يواجه حزب الله قيوداً مالية أشد من أي وقت مضى، لكنه ما زال صامداً مالياً، وعليه أن يتعامل مع حكومة في لبنان تحاول تنفيذ شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وجيش إسرائيلي يواصل شن ضربات ضد أهداف لحزب الله منتهكاً وقف إطلاق النار، وخسارة نظام الأسد في سوريا، ونظام في إيران لا يزال ملتزماً بدعم حزب الله ولكنه يواجه مجموعة واسعة من التحديات الخاصة به".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير يعلن: هل سيوقف "حزب الله" مساعدات النزوح؟
lebanon 24
23/10/2025 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
lebanon 24
23/10/2025 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
23/10/2025 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
23/10/2025 02:01:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:08 | 2025-10-22
16:57 | 2025-10-22
16:55 | 2025-10-22
16:35 | 2025-10-22
16:25 | 2025-10-22
16:24 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24