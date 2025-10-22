بين "OMT" و "Compare360.com".. الإعلان عن شراكة لتوسيع نطاق الضمان/التأمين الإلكتروني في لبنان

أعلنت شركة أون لاين لوساطة التأمين ش.م.ل - الذراع التأميني لمجموعة "OMT" عن مع شركة شديد لوساطة التأمين التابعة لمجموعة شديد كابيتال الرائدة في مجال الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين وذلك من خلال منصّة Compare360.com المتخصّصة في مقارنة وشراء منتجات التأمين عبر الإنترنت في خطوة نوعية من شأنها أن تُحدث تحولاً في مشهد توزيع التأمين بالتجزئة في وتعزّز القنوات الرقمية المتعددة (Omnichannel).

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل التوقيع الذي أقيم في نادي اليخوت – في 22 تشرين الأول، حيث ستتيح هذه الشراكة للزبائن الاستفادة من القدرات التقنية المتقدّمة لمنصّة Compare360.com في مجال التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، لمقارنة العروض المقدَّمة من شركات التأمين في السوق واختيار عقد التأمين الأنسب لهم، مع إمكانية إتمام عمليات الدفع بشكل آمن وسلس عبر تطبيق OMT Pay ومراعاة الأنظمة والتشريعات المرعية الإجراء.





وقال حكمة ، رئيس مجلس إدارة شركة OMT: "تجمع هذه الشراكة بين الابتكار في التكنولوجيا التأمينية الذي تقدّمه Compare360.com والبنية التحتية المتطورة في التكنولوجيا المالية لدى تطبيق OMT Pay، لتسريع التحوّل الرقمي في مجالي التأمين والدفع الإلكتروني. إنّ هذا التعاون يعكس OMT المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة في السوق اللبنانية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، في إطار رؤيتنا لمستقبل مالي أكثر تكاملاً وتمحوراً حول الزبون".