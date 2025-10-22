Advertisement

لبنان

إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت

Lebanon 24
22-10-2025 | 18:08
ارتفع الطلب على نحو هستيري على استئجار الشقق السكنية في بيروت والضواحي، على خلفية الخشية من حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
إسرائيل

