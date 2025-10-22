27
إرتفاع الطلب على استئجار الشقق في بيروت
22-10-2025
18:08
ارتفع الطلب على نحو هستيري على استئجار الشقق السكنية في
بيروت
والضواحي، على خلفية الخشية من حرب إسرائيلية جديدة على
لبنان
، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
