29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القوات والكتائب" ابرز اهداف "التيار" الحكومية
Lebanon 24
22-10-2025
|
22:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": بدأ «
التيار الوطني
الحر»، برئاسة النائب
جبران باسيل
، باعتباره الفريق الأساسي في
المعارضة
، التصويب على أداء الحكومة، ولكن وبشكل أساسي على أداء وزراء «القوات» و«الكتائب»، من خلال حملة تهدف لإقناع الشارع المسيحي بأن الشعارات التي رفعها الحزبان، خلال رئاسة
العماد ميشال عون
، ووجودهما في المعارضة، غير قابلة للتطبيق، وأبرزها الشعار القواتي: «نحنا بدنا وفينا».
Advertisement
ويقول النائب في تكتل «
لبنان
القوي» جيمي جبور : «لسنا بوارد التركيز على أداء فريق سياسي محدد داخل الحكومة إنما على الأداء الحكومي العام، الذي امتاز حتى الآن بالمواربة في طرح الخطوات الإصلاحية الجدية، كما بالتخاذل في مواجهة الملفات السياسية المصيرية».
ويقول جبور: «على سبيل المثال لا الحصر، في ملف السلاح، تدفن الحكومة رأسها في الرمال متهرّبةً من الوضوح والحزم في مقاربة الموضوع. وفي ملف النازحين السوريين، تعمل الحكومة على جذب هؤلاء بفتح آفاق التعليم الرسمي أمامهم، في حين غابت كل أسباب بقائهم في لبنان».
وأضاف: «كما أنه في القوانين الإصلاحية تقصّدت الحكومة إرسال مشروع قانون إصلاح المصارف مفخخاً بشرط إقرار قانون الفجوة المالية، وبالتالي مربوطاً به، مما حدا بالمجلس الدستوري إلى إبطال القانون ووقف تنفيذه. أما في مشاريع حياتية، كالكهرباء والمياه، لم يجد وزير الطاقة (المحسوب على القوات) غير خطط ومشاريع أسلافه ليكمل بها ويستند عليها، ناسياً وعود فريقه السياسي بالحلول السحرية والسريعة».
ويخلص جبور إلى القول: «نرى أنه من الصعب أن نجد في أداء هذه الحكومة ما لا يشكل مادة وعنواناً جديرين بحملة انتخابية ناجحة».
مواضيع ذات صلة
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
Lebanon 24
"القوات" توجه نصيحة لـ"التيار": خفف بلعطة!
23/10/2025 13:41:37
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
23/10/2025 13:41:37
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نائب "القوات" يتبنّى مشاريع لم ينفّذها ويغرّد قبل الأوان
Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نائب "القوات" يتبنّى مشاريع لم ينفّذها ويغرّد قبل الأوان
23/10/2025 13:41:37
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانات نارية.. "ولعت" بين "القوات" و "التيار"!
Lebanon 24
بيانات نارية.. "ولعت" بين "القوات" و "التيار"!
23/10/2025 13:41:37
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
العماد ميشال عون
عماد ميشال عون
التيار الوطني
العماد ميشال
جبران باسيل
ميشال عون
المعارضة
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
Lebanon 24
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
06:26 | 2025-10-23
23/10/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
06:21 | 2025-10-23
23/10/2025 06:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
06:16 | 2025-10-23
23/10/2025 06:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
06:15 | 2025-10-23
23/10/2025 06:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:14 | 2025-10-23
23/10/2025 06:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:26 | 2025-10-23
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
06:21 | 2025-10-23
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
06:16 | 2025-10-23
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
06:15 | 2025-10-23
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
06:14 | 2025-10-23
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:00 | 2025-10-23
"المالية" تحذر متعهدي الحفلات والمكلفين بالضرائب
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24