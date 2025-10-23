Advertisement

لبنان

عبدالله: خطوة الوزير ناصرالدين جريئة

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:19
ثمّن النائب بلال عبدالله خطوة وزير الصحة ركان ناصرالدين في تغطية عمليات زراعة نقي العظام على نفقة وزارته، وكتب على منصة "إكس": "قرار وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين بتغطية عمليات زرع نقي العظم على نفقة وزارة الصحة، هي خطوة شجاعة وجريئة، من شأنها تخفيف معاناة المرضى وذويهم، وهي تؤكد مرة جديدة حرصه على حق اللبناني بالطمأنينة والرعاية الصحية، على أمل ان نحقق واياه هدفنا بإقرار نظام التغطية الصحية الشامل".
