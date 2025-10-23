عبدالله: خطوة الوزير ناصرالدين جريئة

ثمّن النائب خطوة ركان ناصرالدين في تغطية عمليات زراعة نقي العظام على نفقة وزارته، وكتب على منصة "إكس": "قرار وزير الصحة الدكتور ركان بتغطية عمليات زرع نقي العظم على نفقة ، هي خطوة شجاعة وجريئة، من شأنها تخفيف معاناة المرضى وذويهم، وهي تؤكد مرة جديدة حرصه على حق اللبناني بالطمأنينة والرعاية الصحية، ان نحقق واياه هدفنا بإقرار نظام التغطية الصحية الشامل".

