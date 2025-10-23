Advertisement

لبنان

"التيار" يرشح متموّلين

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:30
يواصل "التيار الوطني الحر" دراسة خياراته الانتخابية المقبلة بجدية لافتة، وسط توجه واضح لإدخال وجوه جديدة إلى المشهد السياسي.
وبحسب المعلومات، فإن النقاش داخل "التيار" يتمحور حول ترشيح شخصيات متموّلة قادرة على خوض المعركة بكفاءة مالية وتنظيمية، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم الابتعاد عن القاعدة العونية التقليدية.
"التيار" يسعى إلى تحقيق توازن بين التجديد والهوية، عبر الجمع بين المرشحين الجدد وأسماء مناضلة تمثّل خطه السياسي منذ التأسيس. الهدف هو تقديم لوائح تجمع بين الحضور الشعبي والدعم المالي، بما يضمن استمرار التأثير السياسي لـ"التيار" في ظل المنافسة الانتخابية المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
