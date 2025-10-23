"التيار" يرشح متموّلين

Advertisement

يواصل " " دراسة خياراته المقبلة بجدية لافتة، وسط توجه واضح لإدخال وجوه جديدة إلى المشهد السياسي.وبحسب المعلومات، فإن داخل " " يتمحور حول ترشيح شخصيات متموّلة قادرة على خوض المعركة بكفاءة مالية وتنظيمية، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم الابتعاد عن العونية التقليدية."التيار" يسعى إلى تحقيق توازن بين التجديد والهوية، عبر الجمع بين المرشحين الجدد وأسماء مناضلة تمثّل خطه السياسي منذ التأسيس. الهدف هو تقديم لوائح تجمع بين الحضور الشعبي والدعم المالي، بما يضمن استمرار التأثير السياسي لـ"التيار" في ظل المنافسة الانتخابية المقبلة.