لبنان

"نجل الرئيس" مرشح تفعيلا للحضور

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:45
تناقلت مصادر سياسية معلومات تفيد بأن نجل رئيس سابق للحكومة مطروح اسمه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة عن دائرة بيروت.
وبحسب المعطيات الأولية، فإنّ البحث في ترشّحه يجري ضمن سياق إعادة تفعيل الحضور السياسي للعائلة في العاصمة، وسط مشاورات داخلية تهدف إلى تحديد طبيعة التحالفات وشكل المشاركة في الاستحقاق المقبل.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

دائرة بيروت

رئيس سابق

بيروت

