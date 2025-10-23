مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)

Advertisement

سُجل أمس الأربعاء حادث غرق قبالة أحد شواطئ مدينة أسفر عن وفاة الدكتور "س.س" (مواليد 1968) من بلدة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، كان الراحل يُمارس رياضة الغطس عندما تعرّض لحادث غرق وعلى الفور حضر عناصر اللبناني والدفاع المدني إلى المكان حيث عملوا على سحبه من المياه ومحاولة إنعاشه ميدانيا قبل نقله إلى ، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بما أصيب به