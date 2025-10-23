Advertisement

لبنان

مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:44
A-
A+
Doc-P-1432927-638968068902429677.jpg
Doc-P-1432927-638968068902429677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُجل أمس الأربعاء حادث غرق قبالة أحد شواطئ مدينة البترون أسفر عن وفاة الدكتور "س.س" (مواليد 1968) من بلدة جران، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وفي التفاصيل، كان الراحل يُمارس رياضة الغطس عندما تعرّض لحادث غرق وعلى الفور حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني إلى المكان حيث عملوا على سحبه من المياه ومحاولة إنعاشه ميدانيا قبل نقله إلى مستشفى البترون، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بما أصيب به
 
 
 
 
 
وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش وباشروا التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن الفقيد طبيب يقيم في فرنسا وكان في زيارة إلى لبنان قبل فترة قصيرة. 

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية تلقي للمرة الثانية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة
lebanon 24
23/10/2025 13:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية ألقت قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة
lebanon 24
23/10/2025 13:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني ينقذ عددا من الصيادين قبالة شاطئ صور.. هذا ما حصل معهم
lebanon 24
23/10/2025 13:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم
lebanon 24
23/10/2025 13:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مستشفى البترون

الصليب الأحمر

شاطئ البترون

لبنان 24

الصليب

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:26 | 2025-10-23
06:21 | 2025-10-23
06:16 | 2025-10-23
06:15 | 2025-10-23
06:14 | 2025-10-23
06:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24