لبنان

اللواء لاوندس يكرّم فريق الرياضة في أمن الدولة لإنجازاته

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:19
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"كرّم المدير العام لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، عددًا من عناصر فريق الرياضة في المديرية، تقديرًا للجهود المميّزة التي بذلوها ومشاركتهم الفاعلة في عدد من السباقات والأنشطة الرياضية على صعيد لبنان.

وقد حقّق فريق المديرية خلال هذا العام نتائج متميّزة في عدد من السباقات، أبرزها:

- المركز الثاني في ماراتون بيروت لمسافة 42.400 كلم.
- المركز الأول والثالث في سباق عجلتون لمسافة 6 كلم.
- المركز الأول في السباق الجبلي من مرج بسكنتا إلى جبل صنين لمسافة 24 كلم.
- المركز الأول في سباق ميفوق – الخاربة لمسافة 6 كلم.
- المركز الثاني في سباق إهمج لمسافة 10 كلم.
- المركز الثاني في سباق Run the City لمسافة 10 كلم.
- المركز الأول في سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم.
- المركز الثاني في بطولة لبنان لمسافة 21.200 كلم من تنظيم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى.

وأشاد اللواء الركن لاوندس بالأداء الرياضي الرفيع الذي أظهره عناصر الفريق، مؤكّدًا دعمه الدائم للأنشطة الرياضية ودعا العسكريين للبقاء على جهوزية بدنية عالية للمشاركة في كافة المناسبات الرياضية لتقديم أبهى صورة عن المديرية العامة لأمن الدولة وعسكرييها."
