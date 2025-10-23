29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللواء لاوندس يكرّم فريق الرياضة في أمن الدولة لإنجازاته
Lebanon 24
23-10-2025
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement
"كرّم
المدير العام
لأمن الدولة، اللواء الركن إدكار لاوندس، عددًا من عناصر فريق الرياضة في المديرية، تقديرًا للجهود المميّزة التي بذلوها ومشاركتهم الفاعلة في عدد من السباقات والأنشطة الرياضية على صعيد
لبنان
.
وقد حقّق فريق المديرية خلال هذا العام نتائج متميّزة في عدد من السباقات، أبرزها:
- المركز الثاني في ماراتون
بيروت
لمسافة 42.400 كلم.
- المركز الأول والثالث في سباق عجلتون لمسافة 6 كلم.
- المركز الأول في السباق الجبلي من مرج بسكنتا إلى جبل صنين لمسافة 24 كلم.
- المركز الأول في سباق ميفوق – الخاربة لمسافة 6 كلم.
- المركز الثاني في سباق إهمج لمسافة 10 كلم.
- المركز الثاني في سباق Run the City لمسافة 10 كلم.
- المركز الأول في سباق
الجيش اللبناني
لمسافة 10 كلم.
- المركز الثاني في بطولة لبنان لمسافة 21.200 كلم من تنظيم
الاتحاد اللبناني
لألعاب القوى.
وأشاد اللواء الركن لاوندس بالأداء الرياضي الرفيع الذي أظهره عناصر الفريق، مؤكّدًا دعمه الدائم للأنشطة الرياضية ودعا العسكريين للبقاء على جهوزية بدنية عالية للمشاركة في كافة المناسبات الرياضية لتقديم أبهى صورة عن
المديرية العامة
لأمن الدولة وعسكرييها."
مواضيع ذات صلة
لاوندس للعسكريين في عيد أمن الدولة:سنكمل مسارنا نظيفي الكف والإنجازات أبلغ ردّ
Lebanon 24
لاوندس للعسكريين في عيد أمن الدولة:سنكمل مسارنا نظيفي الكف والإنجازات أبلغ ردّ
23/10/2025 13:43:24
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية
23/10/2025 13:43:24
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء شقير ورسّامني تفقدا مركز أمن عام المصنع الحدودي
Lebanon 24
اللواء شقير ورسّامني تفقدا مركز أمن عام المصنع الحدودي
23/10/2025 13:43:24
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن: لقد قدّم أغلى ما يملك دفاعاً عن الدولة
Lebanon 24
الحريري في ذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن: لقد قدّم أغلى ما يملك دفاعاً عن الدولة
23/10/2025 13:43:24
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لأمن الدولة
الاتحاد اللبناني
المديرية العامة
الجيش اللبناني
المدير العام
قسم الإعلام
أمن الدولة
الرياض
تابع
قد يعجبك أيضاً
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
Lebanon 24
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
06:26 | 2025-10-23
23/10/2025 06:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
06:21 | 2025-10-23
23/10/2025 06:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
06:16 | 2025-10-23
23/10/2025 06:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
Lebanon 24
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
06:15 | 2025-10-23
23/10/2025 06:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:14 | 2025-10-23
23/10/2025 06:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:26 | 2025-10-23
تهنئة من جنبلاط لرئيسة وزراء اليابان الجديدة
06:21 | 2025-10-23
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
06:16 | 2025-10-23
بعد الغارات الإسرائيلية.. حالات إغماء لدى طلاب
06:15 | 2025-10-23
وزير الزراعة: N-GAP خيار استراتيجي لحماية المزارعين والمنتجات اللبنانية
06:14 | 2025-10-23
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:00 | 2025-10-23
"المالية" تحذر متعهدي الحفلات والمكلفين بالضرائب
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:43:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24