نصار يستقبل وفدًا قضائيا فرنسيا.. والبحث في تعزيز التعاون

زار وفد قضائي فرنسي رفيع المستوى، وزير العدل عادل نصار في مكتبه، برئاسة مديرة شؤون الجنائية والعفو السيدة لورلين بيريفيت Laureline Peyrefitte.ضم الوفد المدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت Jean-Francois Bonhert ، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين Olivier Christen وعددا من القضاة الفرنسيين، وفي حضور السفير الفرنسي في إيرڤيه ماغرو Hervé Magro ومستشارتي وزير العدل المحاميتين لارا ورينه صفير.بحث المجتمعون كيفية تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب كما تناول أهمية تفعيل عمل النيابات العامة.ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق بين والسفارة في .