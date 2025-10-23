بعد ارتفاعات قياسية الذهب يسجل تراجعا إضافيا.. هل نبيع أو نشتري؟

Advertisement

بعد تسجيله ارتفاعات خيالية، تراجعت أسعار بشكل غير متوقع في الأيام الماضية مسجلة أسوأ انخفاض يومي تشهده منذ 5 سنوات ومقتربة من مستوى 4 آلاف دولار للاونصة.فقد سجل الذهب اليوم الخميس تراجعا إضافيا حيث انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4082.95 دولارا للأونصة، فهل سيستمر المعدن الأصفر بالإنخفاض وما سبب هذا التراجع؟أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عبر " " إلى انه "قبل سنوات عندما انهارت أسعار الذهب كان هناك عرض وإنتاج ولم يكن هناك رغبة بالشراء في حين ان المرحلة حاليا مختلفة وما يحصل الآن ان الذهب يُعدل السعر لكي يستطيع ان يؤمن توازنا في السوق من خلال والطلب والكميات التي سيتم انتاجها مقارنة بالكميات التي يتم شراؤها".وتابع: "الارتفاع الكبير الذي حصل مؤخرا في أسعار الذهب سببه ان عدة شركات ودول سارعت لشراء الذهب لتحسين مخزونها وتقوية عملتها مثل والصين والبرازيل وعددا من دول البريكس وربما كان هذا الارتفاع تمهيدا لكي تستطيع دول البريكس إطلاق عملة جديدة تواجه فيها الدولار او ان تصبح عملة متداولة مع الدولار".وشدد على ان "الوقت حاليا لا يشبه أي مرحلة سابقة"، وتوّقع ان يشهد السوق ارتفاعات جديدة بعد فترة ولكن من دون تسجيل أسعار خيالية، مشيرا إلى ان الذهب قد يصل في نهاية العام إلى سعر 4700 او 4800 دولار.